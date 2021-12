“Diamogli una zampa” e “La casa di Freddy” a Busca per un'iniziativa natalizia

Le associazioni “Diamogli una zampa” e “La casa di Freddy” saranno presenti a Busca in occasione del mercatino natalizio in programma per domenica 19 dicembre, sarà un’occasione per illustrare i vari progetti per l’anno nuovo e per curiosare tra i tanti oggettini home made del banchetto.



In mattinata è prevista la presenza di un educatore cinofilo a disposizione dei passeggiatori con cani al seguito per consigli e aiuti riguardo alle varie problematiche connesse alla gestione del cane. Per chi poi volesse approfondire ulteriormente tali aspetti verrà donato un buono per una lezione di educazione cinofila gratuita.



Per maggiori informazioni: www.diamogliunazampa.org, www.lacasadifreddy.org