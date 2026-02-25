"Volontè: indagine su un attore al di sopra di ogni sospetto": all'Alec di Alba tre incontri sul grande Gian Maria

Prende il via all’associazione Alec, presso la sede in via Vittorio Emanuele IIn° 30 ad Alba, una serie di incontri a cura di Roberto Trova dal titolo "Volontè: Indagine su un attore al di sopra di ogni sospetto", dedicati all’approfondimento della carriera e della figura del celebre attore Gian Maria Volontè.

“Si tratta di un breve ciclo di contributi video dedicato ad uno degli attori più significativi e controversi del cinema italiano del secondo dopo guerra - spiega Roberto Trova -. Il volto e l'interprete più emblematici di quello che venne definito il 'cinema di impegno civile' e che ebbe fra i suoi maestri i registi Elio Petri, Francesco Rosi e Giuliano Montaldo. Gian Maria Volontè si caratterizzò, tuttavia, per la pluralità e poliedricità dei ruoli interpretati, passando dall'accidioso nobile bizantino Teofilatto de 'L'armata Brancaleone' all'inquietante El Indio di 'Per qualche dollaro in più', all'ancor più somigliante e funereo Presidente di 'Todo modo'. Ed ha certamente rappresentato il modello recitativo a cui si sono ispirati alcuni fra i protagonisti della attuale stagione cinematografica italiana come Tony Servillo, Piefrancesco Favino ed Elio Germano. Il regista svedese Ingmar Bergaman definì Volontè 'il miglior attore europeo della sua generazione' e questo riconoscimento ci pare un biglietto da visita più che autorevole per rivedere e, in qualche modo, riscoprire un grandissimo del cinema italiano, il cui impegno civile militante, anche al di fuori dal set, testimoniò e nobilitò un periodo particolarmente complesso della storia del nostro Paese”.

Calendario degli incontri:

Martedì 3 marzo, ore 20.45 - Approfondimento su L’armata Brancaleone (1966) regia di Mario Monicelli

Martedì 10 marzo, ore 20.45 - Approfondimento su Sacco e Vanzetti (1971) Regia Giuliano Montaldo

Martedì 17 marzo, ore 20.45 - Approfondimento su Todo Modo (1976) regia di Elio Petri

L’ingresso è libero, chiusura della sala ad esaurimento posti.