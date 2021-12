Territori Narranti a Boves: i lettori intervistano Cristina Giordana

Mercoledì 15 dicembre la biblioteca di Boves ospita il progetto diffuso di promozione della lettura “Territori Narranti”.

I lettori avranno la possibilità di intervistare Cristina Giordana, autrice del libro “Portami lassù” in cui racconta la storia del figlio Luca Borgoni, scomparso tragicamente in un incidente in montagna sul monte Cervino nel luglio 2017. Una storia vera di luce, amore e montagne.

Appuntamento alle 21 di mercoledì 15 dicembre alla biblioteca civica.

Incontro aperto al pubblico.

Ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti disponibili.