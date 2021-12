A Cuneo un nuovo polo scolastico delle Superiori per oltre mille studenti

Un nuovo polo scolastico delle Superiori anche a Cuneo per 1.080 studenti, con 40 aule di cui 4 destinate alla didattica all’aperto, 10 laboratori, auditorium, due palestre, aula magna e area vede con gradoni. Costo totale 16.783.652 euro.

Come già comunicato dal nostro giornale nella giornata di venerdì 10 dicembre è questo il contenuto dello studio di fattibilità della Provincia approvato a ottobre e che passerà nella serata di oggi (martedì 14 dicembre) al vaglio della Commissione Servizi educativi e Cultura del Comune.



Il nuovo polo scolastico, dedicato all’istruzione tecnica professionale, sorgerà in corso De Gasperi sui terreni di proprietà provinciale nell’area dell’ex Provveditorato che sarà interessato, a sua volta, con un intervento in un secondo momento.



I lavori dovranno essere conclusi entro il 2026.



“L’intervento previsto a Cuneo – spiega il presidente della Provincia Federico Borgna – arriva a ruota dopo quelli già partiti o in fase progettuale a Verzuolo, Bra e Mondovì nell’ambito di un importante investimento in edilizia scolastica per la Granda. Si tratta di un piano strategico che prevede quattro grandi nuovi poli scolastici e che, affiancato a tanti altri interventi, farà fare un salto di qualità a tutta la realtà scolastica cuneese. La Provincia sta facendo un grandissimo sforzo finanziario su questo settore, Dopo i circa 30 milioni di euro già spesi nel periodo 2014-2019, dal 2020 ci sono altri 40 milioni di euro di investimenti in edilizia scolastica provinciale, per un totale di 70 milioni di euro di fondi a bilancio: mi sembra un bel risultato per il momento”.



Il polo di Cuneo si affianca agli interventi di Verzuolo già è in corso di realizzazione (quasi 7 milioni di investimento), di Bra in stato avanzato di progettazione e già finanziato (9 milioni), di Mondovì dove oltre alla costruzione della palestra in corso (2,5 milioni) è in progettazione una nuova scuola (7,7 milioni in totale). Tra gli altri interventi previsti c’è l’ampliamento dell’Itis “Vallauri” di Fossano (5 milioni) già appaltato e numerosi lavori di adeguamento sismico a Savigliano, Cuneo, Grinzane Cavour e Saluzzo dove è in progettazione una nuova scuola (in accordo con il Comune) e Alba (ampliamento della caserma Govone con la proposta di una nuova palestra).



Tornando al progetto del nuovo plesso scolastico di Cuneo, realizzato dallo studio Kuadra di Cuneo, si prevede un edificio costruito a prefabbricati modulari, con servizi e strutture di supporto, in un’area urbanisticamente adatta e vicina ad altri edifici scolastici, dove potrà essere ricollocata una parte delle attuali strutture scolastiche creando un polo caratterizzato da alti livelli di funzionalità, sicurezza, economicità ed ecocompatibilità, dotando la città di nuove palestre in grado di soddisfare la crescente richiesta di spazi da parte delle associazioni sportive del territorio. Si ricorda che nel capoluogo di provincia studiano circa 7.500 alunni pari ad un quarto dei ragazzi iscritti alle Superiori della Granda e di cui la metà arriva ogni giorno da fuori città.



“Anche in tal senso il nuovo polo delle Superiori a Cuneo – conclude Borgna – potrà diventare strategicamente fondamentale. Abbiamo cercato di porre attenzione alla formazione tecnico-professionale di cui c’è molto bisogno a livello locale. Ancora una volta investiamo sul futuro dei nostri giovani con una scuola sicura, accessibile, energeticamente sostenibile ed ecocompatibile, ma soprattutto bella perché crediamo che andare a scuola in un ambiente bello sia altrettanto importante”.