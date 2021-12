A Verzuolo il concerto gregoriano del coro "Haec dies"

Allora, per far rivivere questo grande patrimonio storico, culturale, artistico, ma soprattutto religioso, non rimane che proporlo in concerti: il comune di Verzuolo, le Parrocchie di Verzuolo, l’Associazione Librarsi e il Centro di Formazione Artistico Musicale, l’Associazione Culturale Verzuolese invitano tutti sabato 18 dicembre alle ore 21, nell’Antica Parrocchiale della Villa di Verzuolo all’ascolto della novena del Santo Natale, dei quattro introiti di Avvento e dei tre delle messe di Natale, proposte dal coro gregoriano Haec Dies di Alba.