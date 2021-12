Federico Soldati rieletto segretario del circolo PD di Racconigi

Si è tenuto sabato 11 dicembre 2021 il Congresso del Partito Democratico della sezione di Racconigi (Cn) per l’elezione del segretario di circolo e del segretario provinciale.

La votazione, che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, ha eletto all’unanimità Federico Soldati come segretario di circolo e Mauro Calderoni per la segreteria provinciale.

Le dichiarazioni del rieletto segretario del Circolo Marinetti - Longagnani: “come segretario locale del Partito Democratico sono soddisfatto del percorso di dialogo e condivisione che abbiamo intrapreso con le diverse forze politiche racconigesi durante il mio primo mandato e dei bellissimi eventi che abbiamo organizzato in questi anni a Racconigi, portando sul territorio nomi importanti. Il PD racconigese oggi è in ottima forma, ha una solida rete di relazioni politiche e guarda al futuro con entusiasmo. Ci auspichiamo di vincere le prossime elezioni comunali con la coalizione civica a cui partecipiamo. I presupposti ci sono tutti: persone, idee, valori e progetti. La speranza è che per la ripartenza post pandemica Racconigi possa avere una nuova amministrazione comunale all’altezza del compito. Sono molto contento anche per la futura nomina di Mauro Calderoni a segretario provinciale del partito, che si consoliderà con l’assemblea provinciale di giovedì prossimo. Mauro per noi è un punto di riferimento e spero che possa fare strada ai livelli più alti della politica perchè è davvero in gamba. Siamo felici di essere rappresentati da lui”.

Riguardo alle politica nazionale, Soldati dichiara “oggi il PD è nuovamente il primo partito d’Italia, a dimostrazione che la serietà, la competenza, il costante lavoro sui territori e l’ascolto dei cittadini sul lungo termine pagano anche in termini elettorali. Il populismo ha fatto il suo tempo, torneranno di moda i partiti tradizionali perché una democrazia rappresentativa senza partiti strutturati e presenti sul territorio non può funzionare. Noi ci siamo e siamo a disposizione dei cittadini che credono in noi”

Circolo PD Marinetti - Longagnani