A Demonte nasce il premio di poesia “Charlotte cammina sulle montagne”

Prende il via a Demonte la prima edizione del concorso letterario di poesia “Charlotte cammina sulle montagne”, ideato da Miramonti Live e dedicato alla memoria dell’avvocato Francesco Arata, figura di riferimento per la comunità locale. L’iniziativa si propone di offrire uno spazio autentico di espressione, invitando autrici e autori a condividere emozioni, pensieri e vissuti spesso inespressi.

Il bando è aperto a tutte le persone maggiorenni e la partecipazione è gratuita. Le poesie, rigorosamente inedite e redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2026; il premio rientra tra i concorsi segnalati a livello nazionale dai principali portali dedicati ai bandi letterari.

Sono previste diverse sezioni, con premi in denaro e ulteriori riconoscimenti messi a disposizione dall’organizzazione. La cerimonia di premiazione è in programma per sabato 6 giugno 2026, nell’ambito di una serata conclusiva che prevede cena e musica dal vivo, pensata come momento di incontro tra partecipanti, giuria e pubblico.

Il regolamento completo del concorso è consultabile sulla pagina Instagram “miramonti.live” e sul sito dedicato ai concorsi letterari, all’indirizzo indicato nella scheda del premio “Charlotte cammina sulle montagne”.