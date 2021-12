Il nuovo Presepe nella chiesa del Sacro Cuore a Cuneo

Un nuovo presepe, ai più ancora sconosciuto, illumina le prossime festività nel centro di Cuneo: è il presepe nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in corso Nizza, realizzato da Giovanni Zavattero de Gli Amici del Presepio.

Ambientato in un paese montano, offre numerosi spunti di riflessione e meditazione.

In contrasto, sullo sfondo si può osservare un’immagine satellitare del pianeta Terra, la nostra “Casa”.

Questa è, ad oggi, estremamente depredata e impoverita per stare al passo dello sviluppo Occidente (l’80% nelle mani dell’Occidente ricco e il 20% per il resto del mondo).

Questo sfruttamento non dà speranza alle nuove generazioni. Al momento il sistema economico è insostenibile e “suicida”: occorre orientarsi verso uno sviluppo sostenibile che non depredi le risorse restanti. L’Enciclica “Fratelli tutti” è una delle proposte che si muove in questa direzione.

Anche questa chiesa vuole essere “Accoglienza”. Vari i simboli ed i dettagli preziosi, lavorati con cura e maestria, che invitano alla riflessione.

Su una radice si trovano delle pietre incastonate immagine della forza della natura.

In alto, un manichino in legno, simbolo della frammentarietà dell’uomo di oggi: sovraccarico di stimoli visivi ed emozionali, troppe volte “virtuali” e poco umani.

Questi stimoli causano la perdita del senso, si tende troppo spesso ad omologarsi alla massa, senza esporsi, senza prendere decisioni e responsabilità.

Il significato del Presepe è quindi di riflettere e richiama alla Ri-nascita dell’Uomo e avvicinarsi alla grotta in silenzio e con umiltà, aprirsi alla Salvezza che diventi salvezza per altri.

Per info: "Gli amici del presepio", presepicuneo@gmail.com, www.presepiingranda.it.