Attualità | 02 gennaio 2026, 15:43

Il sindaco Tallone ai volontari: "Fossano è una città dal cuore grande, insieme continueremo a renderla un posto speciale dove vivere"

Il messaggio del primo cittadino per il 2026

L'amministrazione fossanese con i volontari

Il nuovo corso del 2026 è appena iniziato e il sindaco Dario Tallone, così come hanno fatto molti altri primi cittadini in questi giorni, ha rivolto a tutti i fossanesi il suo beneaugurante messaggio.

A chi passerà queste feste in famiglia, a chi lavorerà per la nostra sicurezza e a chi sta affrontando un momento di difficoltà: che il 2026 sia l'anno della ripartenza e della gioia”: ha sottolineato Tallone.

Un ringraziamento profondo e speciale lo ha rivolto anche ai volontari: “Il vostro impegno instancabile è il motore silenzioso che rende orgogliosa e ancora più bella la nostra comunità. Grazie per il tempo, l'energia e l'umanità che donate ogni giorno a chi ha più bisogno. Fossano è una città dal cuore grande e, insieme, continueremo a renderla un posto speciale dove vivere. Auguro a ognuno di voi un sereno e prospero anno nuovo”.

Cristiano Sabre

