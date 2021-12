Successo a Niella Tanaro per il laboratorio di scultura

Si è concluso questa settimana il corso di scultura organizzato a Niella Tanaro nella sala polivalente.

Un grande successo di presenze, nel rispetto delle norme anti covid, per il laboratorio artistico.

"Questo corso ha suscitato un grande interesse" - commenta il sindaco, Gian Mario Mina - "Ringrazio di cuore gli organizzatori per aver dato grande opportunità a chi volesse cimentarsi nella scultura, in particolare grazie a Gianni Romano, persona meravigliosa che ha presentato il progetto. Ho condiviso da subito l'idea perché in In un momento particolare come questo è importante creare occasioni di condivisione e di aggregazione e infine grazie ad Adele che mi ha mostrato la voglia e il desiderio di fare il corso qui nel nostro comune. Un'esperienza sicuramente da ripetere".