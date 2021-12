A Cuneo "Addobbiamo il parco Monviso"

Vi aspettiamo dalle ore 14.30 per una caccia al tesoro molto particolare, una Babbo Orienteering a tema natalizio in collaborazione con l’associazione OriCuneo. L’attività è dedicata ai bambini e alle bambine di età 6/11 anni: è preferibile l’iscrizione. In contemporanea ci troveremo dai tavoli da ping pong del parco per un laboratorio creativo di decorazioni, che andranno ad addobbare l’albero scelto in parco Monviso. Dalle ore 16 decoreremo l’albero: tutta la cittadinanza è invitata a passare a donare un addobbo. Concluderemo il pomeriggio con una merenda insieme per festeggiare.