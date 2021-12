Cinque nuove assunzioni per la Municipale di Cuneo nel 2022

Dopo i primi otto nuovi innesti effettuati nel corso del 2021 per l'organico della polizia Municipale di Cuneo, se ne prevedono ulteriori cinque nel 2022: il concorso si è concluso negli scorsi giorni e l'intenzione è dare una maggiore risposta alle richieste di presenza sul territorio.



A comunicarlo è stato l'assessore cuneese Marco Vernetti nel corso della riunione della I^ commissione consiliare tenutasi lunedì 13 dicembre. Il tema, la prosecuzione della discussione sul bilancio preventivo 2022-2024, con focus sulla tematica relativa alla spesa del personale.



"Con lo sblocco delle assunzioni del personale nel 2019, che ha permesso di superare lo stop al turnover e le limitazioni alla spesa vere ragioni dietro l'indebolimento della macchina dell'ente pubblico, abbiamo deciso di tornare a potenziare l'organico - ha detto Vernetti - : assieme agli uffici abbiamo deciso di incamerare diversi profili professionali e tecnici con l'intenzione di fronteggiare le nuove e maggiori sfide, tra cui l’intercettazione dei fondi del PNRR".



In totale, nel 2021, le assunzioni da parte del Comune di Cuneo - suddivise per ruoli in istruttori amministrativi, informatici, tecnici e direttivi - sono state 63. Nel 2022 si prevedono, ad oggi, ulteriori 16 assunzioni, dato che porterebbe quelle degli ultimi due anni a 79 totali. Attenzionato in modo particolare il settore Lavori Pubblici con l'assunzione di otto tecnici, più ulteriori quattro direttivi per i quali i concorsi partiranno entro la fine dell'anno.



"Nel 2010 l'organico comunale cuneese contava 394 unità, che oggi sono 309 - ha concluso Vernetti - . Questo significa che il blocco dei turnover ha davvero depotenziato la macchina comunale, e che con le nuove assunzioni riusciremo a portare la dotazione organica a livelli consoni".