Fondazione CRC e l'ampliamento dell'area "aperta" del Rondò dei Talenti: proposta bozza d'accordo al Comune di Cuneo

Che il progetto di realizzazione del Rondò dei Talenti di Cuneo avrebbe impattato sulla viabilità del Rondò Garibaldi e di quell'area del viale degli angeli - con la realizzazione negli spazi antistanti l'edificio e nel controviale di un'area pedonale, un vero e proprio spazio aperto a disposizione dell comunità - era cosa nota. Ma potrebbe arrivare a farlo anche più del previsto.

Nella serata di domani (giovedì 16 dicembre), infatti, le commissioni consiliari 2^, 3^ e 6^ si riuniranno per analizzare una richiesta della Fondazione CRC - dal 2019 proprietaria dell'immobile ex-sede UBI Banca al posto del quale sorgerà il Rondò, e fautrice del progetto - di un ulteriore ampliamento dell'area verde che interesserebbe l'attuale controviale: con la conclusione dei lavori sempre più vicina viene chiesto al Comune di entrare nell'intervento tramite una bozza d'accordo di convenzione da discutere e successivamente approvare in consiglio comunale.

Saranno presenti in commissione gli assessori Luca Serale, Davide Dalmasso e Mauro Mantelli: "Il viale degli angeli ha cambiato volto da dopo la pedonalizzazione della sua parte 'alta' - ha detto quest'ultimo - . Per proseguire con i ragionamenti sulla sua struttura urbanistica servono interventi specifici anche sulla parte restante. Per questo il Comune potrebbe avere interesse ad accettare la bozza di accordo".



Partiti lo scorso marzo, i lavori sul Rondò dei Talenti realizzati dalla Fantino Costruzioni spa dovranno concludersi entro la fine del mese. L'attenzione al verde ha fruttato al progetto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), uno standard internazionale che certifica il livello di efficienza energetica di un edificio.