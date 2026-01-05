A Mondovì dopo le feste gli alberi di Natale tornano alla natura

Un gesto semplice può fare la differenza per l’ambiente. ADM Formazione di Mondovì, in collaborazione con Legambiente Langhe e Roero APS, promuove un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini che, terminato il periodo natalizio, si trovano a dover dismettere il loro albero di Natale.

Chiunque abbia scelto un albero vero come abete, pino, o altra conifera ornamentale e non sa come gestirlo, dopo le feste potrà portarlo gratuitamente presso la sede di ADM Formazione a Mondovì, in via Cuneo 72 C.

Gli alberi raccolti saranno ritirati dall’associazione ambientalista Legambiente Langhe e Roero APS che si occuperà della loro ripiantumazione in natura, restituendo così al territorio un patrimonio verde prezioso.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di economia circolare e tutela ambientale, trasformando una necessità pratica in un’azione positiva per l’ecosistema. ADM Formazione, promotrice dell’iniziativa e da sempre attenta ai temi della sostenibilità, inserisce questo progetto all’interno delle proprie azioni per la transizione ecologica, contribuendo attivamente al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare quelli legati alla lotta al cambiamento climatico, alla protezione della vita sulla terra e alla promozione di comunità accoglienti e responsabili.

“Prendersi cura degli alberi anche dopo il Natale significa prendersi cura del nostro futuro ed anche piccoli gesti quotidiani possano avere un grande impatto sull’ambiente.

Un’occasione per salutare il nuovo anno nel segno del rispetto per la natura e della responsabilità condivisa.”

Per informazioni e conferimenti, è possibile rivolgersi gratuitamente ad ADM Formazione – sede di Mondovì Tel 0174 490213 oppure 392 742 0124.