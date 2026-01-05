Grande soddisfazione per la programmazione 2025 del Teatro Pecchenino di San Michele Mondovì

Martedì 30 dicembre, con la prova aperta de ‘Il mistero del vero Natale’ presentata dai giovanissimi dell’Associazione Teatrale Athena, si è ufficialmente chiusa la programmazione 2025 presso il teatro Piter Pecchenino di San Michele Mondovì.

La gestione dei locali, come confidato dalla presidentessa del sodalizio vicese-monregalese Elisabetta Nuzzo, non si è limitata alla sola cura ed al miglioramento scenico ma anche, e soprattutto, alla promozione culturale attraverso appuntamenti capaci di attrarre e coinvolgere oltre trecento persone.

Fulcro portante, in tutto questo, è stata la UILT Piemonte che, attraverso disponibilità all’incontro, al dialogo ed alla conoscenza, ha permesso l’avvicinamento e la conoscenza con altre compagnie regionali. Così la rassegna ‘Sipario Aperto’, alla sua prima edizione, è stata il fiore all’occhiello della gestione Athena. A coronare il percorso, caratterizzato da sei spettacoli, ed un incontro fuori rassegna contro la violenza sulle donne, la Compagnia Coincidenze di Monforte d’Alba con ‘Coppia aperta, quasi spalancata’, su testo di Franca Rame.

Patriza Sugliano, con una regia precisa, attenta e puntuale, ha portato in scena Claudio Botto, Daniela Scavino ed Emanuele Enrico. Le interpretazioni di eccelso livello, hanno offerto uno spettacolo energico, ritmato, caratterizzato da risate alternate a momenti di riflessione, anche molto amara. Degno di menzione il lavoro del tecnico Stefano Bongiovanni, capace di creare atmosfere efficaci e coinvolgenti.

L’appuntamento con l’edizione primaverile di “Sipario Aperto” è pertanto fissato al 12 marzo 2026, con ‘La lacrimevolissima historia di ser Cristofaro Piccione (che voleva scoprir l’America) della Compagnia Teatro Marenco. Conclusione il 21 maggio, con l’apologo di Pirandello “L’Uomo, la Bestia e la Virtù” proposto dai Servi di Scena di Mondovì.