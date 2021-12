A Cossano Belbo e Rocchetta Belbo è arrivata la fibra di Isiline

Prosegue senza sosta l’impegno di Isiline, in collaborazione con le amministrazioni comunali, per portare delle soluzioni alle numerose richieste di connessioni Internet che ancora arrivano dal territorio cuneese: da venerdì 17 dicembre anche gli abitanti e le aziende di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo possono navigare ultraveloce grazie alla fibra di Isiline.

L’azienda saluzzese, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet in Piemonte, ha infatti realizzato un nuovo intervento nelle Langhe che permetterà di soddisfare le richieste di connettività della popolazione, fornendo la copertura a 722 civici nel comune di Cossano Belbo e a 157 civici nel comune di Rocchetta Belbo.

Con questo nuovo servizio, gli abitanti dei due comuni potranno così accedere alla Banda Ultra Larga, grazie ad un prodotto decisamente migliore rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi, in grado di garantire un servizio costante ed affidabile.

“Il territorio cercava da anni una soluzione ai numerosi problemi di connettività per abitanti e aziende: grazie alla collaborazione con le due amministrazioni comunali e con le aziende che operano sul territorio, Isiline ha portato la fibra, fornendo una soluzione potente e veloce – dichiara Massimo Mellano, direttore generale di Isiline -. In particolare, le aziende del territorio hanno fatto squadra e sono state collegate direttamente con la fibra ottica fino in azienda (FTTH); tale intervento ha inoltre permesso di garantire anche ai privati di avere finalmente accesso alla Banda Ultra Larga.

Le necessità di connessione ad Internet sono infatti sempre più ampie e per questo prosegue il nostro impegno, sempre in collaborazione con le amministrazioni, per fornire nuove soluzioni a privati e aziende in tutto il Piemonte”.

“Era maggio del 2020, durante il primo lockdown, quando gli Amministratori dei Comuni di Rocchetta, Cossano, Santo Stefano Belbo e numerosi imprenditori, si presero l’impegno di portare la banda ultra larga nella media Valle del Belbo fondamentale per assolvere alle necessità dello smartworking, della DAD e stante l’incalzare dei processi di digitalizzazione – afferma Luca Luigi Tosa, vicesindaco di Cossano Belbo -. Per sopperire alla mancanza di infrastrutture pubbliche adeguate si è cercato un fornitore di servizi di connettività affidabile e allo stesso tempo competitivo.

La scelta è ricaduta su Isiline, azienda dinamica ed esperta che, oltre ad aver dimostrato competenza e professionalità nel collaborare alla redazione del progetto finale ha offerto un piano di fornitura di fibra FTTH per le aziende e FTTC per i privati a condizioni economiche estremamente vantaggiose rispetto ad altri operatori del mercato.

La concessione da parte del Consorzio Irriguo di secondo livello Alta Langa – Bormida ed Uzzone di una porzione del cavidotto a fronte della fruizione del servizio di connettività è risultata strategica per il consolidamento del progetto”.

“I lavori di stesura della dorsale e di collegamento e dei nodi di smistamento in fibra si sono compiuti nell’estate 2021 e ora, nel primissimo inverno, i lavori possono ritenersi conclusi: la fibra è stata accesa.

È un grande risultato – aggiunge Emilio Ravotti, assessore di Cossano Belbo – raggiunto grazie alla sinergia tra aziende del territorio, amministratori pubblici e del Consorzio Irriguo nonché Isiline. Non è il territorio a far grandi le persone, ma sono le persone a far grande un territorio”.

Per acquistare il servizio o ricevere maggiori informazioni sulla propria copertura, Isiline mette a disposizione diversi canali: è infatti possibile attivare una nuova linea direttamente chiamando il numero 0175/292929; in alternativa si può entrare in totale sicurezza nei punti vendita di Mondovì (Piazza Cesare Battisti, 2/E), Fossano (via Roma, 32), Cuneo (piazza Europa, 22), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure verificare la copertura e completare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.

Solamente acquistando online, solo fino al 25 dicembre, è disponibile un coupon di 30 euro che l’azienda mette a disposizione: al termine della procedura d’acquisto, inserendo il codice sconto REGALO30, sarà possibile ricevere 30 euro di sconto direttamente in fattura.