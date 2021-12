Borgata Paraloup in quarantena preventiva: resterà chiusa fino al 26 dicembre

Borgata Paraloup, nel comune di Rittana, si mette in autoquarantena.

Lo è da ieri e ci resterà per due settimane, fino al 26 dicembre. Una decisione dettata da motivi precauzionali di Sanità pubblica e comunicata sul sito della Borgata partigiana nel territorio comunale di Rittana.

Fino alla giornata di ieri 16 dicembre era presente anche il gruppo musicale cuneese Marlene Kuntz, che proprio a Paraloup ha vissuto la terza residenza artistica dopo quelle di Ostana e Piozzo.

"Alcuni abitanti della Borgata hanno avuto un contatto diretto con un ospite che ieri è risultato positivo al test rapido e quindi ci siamo messi in quarantena preventiva.

Siamo tutti in salute, ma per responsabilità e per il bene di tutte le persone che verranno a trovarci durante le feste di Natale, abbiamo deciso di chiudere precauzionalmente la Borgata, eliminando tutti i contatti con l’esterno, sanificando e mettendo in sicurezza tutti gli spazi e procedendo con tutti i controlli necessari sull’intero staff.

Si tratta di una scelta sofferta ma doverosamente necessaria, consci che anche luoghi come Paraloup, siano soggetti ai rischi della diffusione della pandemia COVID-19 e che occorra il rispetto da parte di tutti delle norme messe in campo per la prevenzione della diffusione del virus.

Saremo pronti ad accogliervi a partire dal 26 dicembre per le vacanze natalizie e per la stagione invernale.

Fino a quel giorno, lasceremo allestita la terrazza in modo che possiate approfittare dei nostri tavoli per un pranzo al sacco, nel caso abbiate organizzato un’escursione a Paraloup".