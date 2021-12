In Granda 2.400 preadesioni per le vaccinazioni pediatriche anti Covid

Sono al momento più di 2.400 le preadesioni su una platea di 36.500 bambini vaccinabili nella fascia 5-11 anni.

In particolare più di 1.700 si riferiscono alla zona dell’AslCn1, mentre 700 afferiscano all’area Cn2. In totale in Piemonte, stando a quanto riferito ieri dalla Regione, sono 20.100 le preadesioni.



Sia a livello regionale che a livello provinciale costituiscono circa il 6% degli appartenenti alla fascia su cui si sono aperte le vaccinazioni nella giornata di ieri, giovedì 16 dicembre. Nel primo ‘vaccine day’ sono stati 469 i bambini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.



Nell’area Cn2 si stima una vaccinazione settimanale di 120 bambini a settimana. Nell’area Cn1 i centri vaccinali dedicati sono stati allestiti all’interno degli ospedali di Savigliano (centro prelievi), Mondovì (centro prelievi) gestiti dall’Asl CN1 e all’Ospedale Santa Croce (ambulatorio 30 - ingresso da via Bassignano) gestito dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

L’accesso alla vaccinazione avviene tramite SMS inviato da parte dell’Azienda Sanitaria con l’indicazione della sede e l’orario della vaccinazione e prevede alcuni pomeriggi dedicati, dalle 14,30 alle 19,30 a Mondovì e Savigliano e dalle 14 alle 18 a Cuneo il martedì e il giovedì.



Si ricorda che le preadesioni per la vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni vanno effettuate dai genitori su www.ilpiemontetivaccina.it Nei giorni successivi arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento presso hub specifici per i bambini individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore. Una particolare attenzione viene dedicata ai bambini con specifiche patologie, che vengono convocati direttamente dagli hub ospedalieri, senza necessità di preadesione, in modo che abbiano un percorso tutelato data la loro particolare condizione di vulnerabilità.