Ottimi risultati per il Consorzio Unico Niellese: terminati i lavori in strada Serramezzana si procede nel resto del paese [FOTO]

"I risultati di grande impegno e lavoro danno i primi frutti" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Continuano incessantemente gli interventi per il rispristino delle strade interessate dal finanziamento. Siamo soddisfatti perché il territorio era ed è uno dei punti che più sta a cuore all'amministrazione. Vedere strade consorziate, che da anni mostravano problemi legati al la viabilità, è un grande traguardo. G razie a tutto il direttivo del consorzio e al grande lavoro del segretario nonché geometra Paolino, a tutti i componenti che hanno aderito alla stesura dello statuto e alla formazione del sodalizio: 24 persone che hanno creduto e portato alla nascita di questo progetto. Grazie infine alla Regione per l'attenzione alle problematiche del territorio".

Gli interventi di messa in sicurezza e ripristino riguardano zone colpite in particolare dagli eventi alluvionali degli ultimi anni. In particolare, a seguito delle piogge alluvionali del 21-26 novembre, che hanno danneggiato infrastrutture viarie, attraverso il decreto 102 del 29 marzo 2004, il consorzio niellese ha potuto beneficiare di fondi per consentire alla realizzazione di interventi di parziale ripristino.

Le opere interessano in particolare: strada Castellaro, strada Chiapassano ed Albaretti, strada dei Morej, strada Pascomonti-Riondino, strada di Serramezzana, strada di Carbone, strada Napoleonica, strada della Piovata, strada della Serra, strada di Arazza e strada di Mezzano.