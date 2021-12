Curiosità e leggende sulla nascita del panettone, il dolce delle feste di Natale

Tra realtà e leggenda, il panettone è il dolce di Natale per eccellenza e sotto le feste lo ritroviamo nelle corsie dei supermercati e sulle nostre tavole un po’ in tutte le salse: da quello classico con i canditi e l’uvetta a quello farcito con crema al limone o cioccolato.

Ci sono principalmente tre leggende legate all’origine milanese del panettone. Storie con la esse minuscola, ma che finiscono poi per intrecciarsi con la Storia dalla esse maiuscola.

La prima è ambientata verso la fine del ‘400, ai tempi di Ludovico il Moro: la storia narra di Ughetto, figlio del condottiero Giacometto degli Atellani, follemente innamorato della bella e giovane Adalgisa, una popolana della contrada delle Grazie. Per star vicino alla sua amata, e fare colpo sul padre di lei che di professione fa il fornaio, Ughetto si improvvisa pasticcere e crea un pane unico nel suo genere, aggiungendo farina, lievito, burro, uova, zucchero, cedro e aranci canditi. Il suo pane va a ruba in tutta Milano e la bottega del padre di Adalgisa fa presto grandi quattrini. Ughetto ha finalmente la mano della sua bella e i due si sposano.

A quel punto interviene uno sguattero, Tógn (Antonio in milanese), che propone di portare in tavola un dolce che aveva realizzato la mattina con quanto rimasto in dispensa: farina, burro, uova, della scorza di cedro e qualche uvetta. Inutile dire che tutti furono entusiasti e al duca, che voleva conoscere il nome di quella prelibatezza, il cuoco rivelò il segreto: «L’è ‘l pan del Tógn». Da allora è il pane di Tógn, ossia il panettone.