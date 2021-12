Centro vaccinale Fossano: si ampliano gli orari

Da martedì 21 dicembre, data l’attuale fase epidemica, si amplia l’apertura del centro vaccinale situato presso il poliambulatorio dell’Ospedale di Fossano.

Oltre all’aperture già previste per le giornate di sabato e domenica (escluso 25 dicembre e 1 gennaio) il centro sarà quindi attivo anche nelle giornate del 21-22-27-28 dicembre con orario 14,30-19,30 per l’effettuazione delle terze dosi booster ad accesso programmato e nella giornata del 6 gennaio con orario 8,30-19,30.

Dopo le festività natalizie il centro sarà operativo 4 giorni la settimana (sabato, domenica 8.30-19.30, lunedì e martedì 14,30 - 19,30) presso la sede della Protezione Civile di Fossano in via Mondovì per le terze dosi booster. Seguirà comunicato con la data precisa di trasferimento.