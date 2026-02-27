 / Sanità

Sanità | 27 febbraio 2026, 09:25

All'ospedale "Santa Croce" di Cuneo la termoablazione laser dei nodi tiroidei

Eseguita in day hospital, la procedura consente di ridurre il volume dei nodi senza ricorrere alla chirurgia tradizionale, limitando rischi, tempi di recupero e impatto sulla qualità di vita del paziente

Con l’inizio del nuovo anno, presso la Struttura complessa di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, ha preso ufficialmente avvio l’attività di termoablazione laser dei nodi tiroidei, una metodica mini-invasiva e innovativa per il trattamento dei nodi tiroidei benigni che causano sintomi o disagio estetico.

“La procedura – spiega la direttrice della Struttura, Anna Pia - eseguita in regime di Day Hospital, consente di ridurre significativamente il volume dei nodi tiroidei senza ricorrere alla chirurgia tradizionale, limitando i rischi, i tempi di recupero e l’impatto sulla qualità di vita del paziente. La termoablazione laser rappresenta oggi un’opzione terapeutica alternativa alla chirurgica per pazienti selezionati, in linea con le più recenti evidenze scientifiche”.

L’attivazione della procedura si è resa possibile grazie al supporto scientifico e formativo dello specialista Fabio Maino, afferente all’Unità Operativa Complessa Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, diretta dalla professoressa Maria Grazia Castagna. Il dottor Maino ha contribuito allo sviluppo del progetto attraverso collaborazione clinica, aggiornamento e condivisione di competenze tecnico-specialistiche con gli operatori, il dottor Andrea Craparo e il dottor Federico Arecco.

La nuova attività si inserisce in un più ampio percorso di innovazione tecnologica e clinica promosso dalla Struttura di Endocrinologia, volto a garantire cure sempre più personalizzate e basate sulle migliori pratiche mediche.

C. S.

