Chiusa una palestra di Borgo San Dalmazzo per mancato rispetto delle norme anti Covid

Il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta ha firmato, nella giornata odierna, l'ordinanza che impone la sospensione di tutte le attività e la conseguente chiusura della palestra STILE LIBERO, sita in via Attilio Fontana, 34.

Il provvedimento è conseguente alla richiesta pervenuta dal dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl CN1, a seguito del "mancato rispetto della

normativa vigente ed in particolare del D.L. 23/07/2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, cioè del decreto Green Pass, da parte della palestra colpita dal provvedimento.

Il sindaco, in qualità di responsabile della Sanità pubblica, ha firmato l'ordinanza in quanto “la situazione descritta comporta, oltre alla violazione di specifiche disposizioni normative, anche il rischio di incrementare notevolmente la trasmissione del contagio, in un momento di recrudescenza della pandemia in corso".

Il titolare della palestra, prima della ripresa dell’attività, dovrà predisporre apposito protocollo di gestione di accessi (a partire dal controllo delle certificazioni obbligatorie), spazi, percorsi, modalità di utilizzo e sanificazione di materiali ed attrezzature da parte di clienti e dipendenti o assimilati, gestione degliimpianti, aerazione dei locali, ecc.

L’attività potrà essere ripresa solo dopo valutazione positiva del protocollo da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. CN1