Mentre si stanno discutendo le regole per arginare la diffusione del Covid-19, Natale arriva puntuale e tutti entriamo in affanno per gli impegni cui far fronte e i mille regali da fare, con il timore di dimenticare qualcuno o qualcosa…

Anche il Natale 2021 sarà diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto prima della pandemia.

Bando a feste, baci, abbracci, brindisi insieme. Ora più che mai è necessario creare intorno a noi un’atmosfera serena, mentre nel rispetto delle regole aspettiamo con fiducia tempi migliori.

È questo il momento di pensare alle esigenze di chi ci è vicino e di chi vive un momento difficile, ridimensionando lo smodato consumismo di ieri che cancellava il senso cristiano della festa. Proviamo a pensare al Natale, con lo spirito autentico di uomini e donne di buona volontà che credono nella pace, nella giustizia, nella solidarietà.

Sarà una festa migliore, particolarmente buona, specialmente se è al cioccolato, toccasana in ogni stagione per le sue proprietà nutritive e per la carica di energia che infonde.

Natale fa rima con solidale e di cioccolato solidale ce n’è per tutti i gusti, fondente, extra fondente, al latte, speziato… Con una straordinaria varietà di forme: tavolette, praline, torroni, creme da spalmare, decori per l’albero, statuine per il presepe...

L’intenso bouquet di aromi soddisfa i palati più esigenti mentre racconta di altre società e culture, alimentando speranze di futuro. I prodotti del commercio equo, infatti, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, garantiscono un prezzo equo ai produttori del Sud del mondo e partecipano a progetti sociali e sanitari per le comunità.

Non dimentichiamo che una scatola di cioccolatini è un regalo gradito da tutti, profuma di ricordi e riconcilia con la vita. Soprattutto fa bene al cuore e regala sempre un sorriso.

Con la speranza di lasciarci presto alle spalle questo periodo difficile tanti auguri a tutti di un sereno e buon Natale.