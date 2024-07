Cuneo, si lavora alla nuova concessione ventennale di tettoia Vinaj: “Sarà pazio aperto, tra vocazione commerciale ed eventi socio-culturali”

Quali saranno le specifiche del futuro bando di gestione della tettoia Vinaj di piazza Foro Boario a Cuneo? Se ne è discusso nella serata di ieri (martedì 30 luglio) nell’ultima riunione della II commissione consiliare prima della tradizionale pausa estiva, presenti – oltre la presidente Flavia Barbano – anche l’assessore Alessandro Spedale, l’architetto Anna Bertola e la dirigente Romina Vesce.

Le ragioni del bando

A motivare la stesura del nuovo bando di gestione la restituzione alla disponibilità del Comune – occorsa a inizio giugno – dell’immobile da parte di Tettoia Vinaj srl, precedente gestore, a seguito di quanto espresso dal Tribunale di Cuneo relativamente al procedimento intentato dall’ente nei confronti della società per il mancato pagamento di canoni di gestione (e monetizzazione dei parcheggi) per una cifra vicina al milione di euro.



Una vicenda che ha tenuto banco nel dibattito pubblico e amministrativo per diversi anni. E che ha portato, oggi, a una gestione temporanea dell’immobile a favore dell’Open Baladin che vi trova tradizionalmente posto: una gestione del valore mensile di 6.500 euro valida fino al 6 ottobre prossimo.



“La concessione temporanea ha avuto l’obiettivo di evitare l’ammaloramento dell’immobile e l’ingenerarsi di potenziali atti vandalici, dando allo stesso tempo continuità all’animazione e all’attività dell’esercizio – ha spiegato Spedale -. Ma un nuovo bando è necessario”.

Linee guida e tempistiche

l nuovo bando secondo norma di legge avrà la forma di una concessione amministrativa, una soluzione che tutela in maniera più stringente l’ente specie nei rapporti con il concessionario e che rispetta la tipologia di bene vincolato in cui rientra la tettoia Vinaj. Vi si dovranno applicare i principi in materia di appalti dato che si configura l’installazione di un soggetto capace di assicurare un beneficio economico.



Il bando darà grande attenzione, ovviamente, al progetto di gestione della struttura sviluppato sui vent’anni di concessione – scelta dell’amministrazione, la concessione alla precedente srl era di trent’anni – ma anche alla prevista attività di manutenzione delle aree verdi della piazza, all’organizzazione di eventi di carattere socio-culturale, alla messa a disposizione di spazi dedicati alle associazioni cittadine, all’organizzazione di spazi e attività a supporto dell’incoming, al curriculum maturato nei settori ricettivi e di promozione degli interventi artistico-culturali. La concessione punterà quindi a valorizzare la funzione sociale e aggregativa dell’immobile, ma anche i prodotti del territorio.



Il valore di mercato dell’immobile - ancora non quantificato chiaramente - determinerà l’effettivo importo a base d’asta, che non sarà inferiore al canone mensile dell’attuale concessione temporanea. Sarà vietata la subconcessione e reso impossibile il subentro di un ulteriore soggetto.



Secondo quanto comunicato da Spedale la determina dirigenziale legata al bando verrà prodotta nel corso del mese di agosto, per poi arrivare all’identificazione del concessionario: “Importante il nodo della tempistica – ha aggiunto – perché sentiamo come responsabilità forte la necessità di non lasciare vuoto l’immobile. Nonostante questo sono più che aperto a incontrarci ancora una volta in commissione, e a verificare la possibilità di ampliare la concessione temporanea, per recepire tutte le segnalazioni dei consiglieri”.