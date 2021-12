Incidente stradale questa mattina, martedì 21 dicembre, nel comune di Villafalletto in via Costigliole.

I Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Busca sono intervenute per liberare una persona rimasta incarcerata all'interno della propria auto, procedendo al taglio delle lamiere del veicolo per l'estricazione. Sul posto il personale sanitario per prestare le prime cure.