Ancora non definita la Giunta di Fossano: la vicepresidenza di nuovo a Pellegrino o alla Airaldi?

Manca all'appello, tra le quattrro sorelle andate al voto in provincia di Cuneo, solo Fossano, che ancora non ha definito la nuova giunta di Dario Tallone, rieletto sindaco e unico esponente del centrodestra rimasto "in piedi" tra le grandi cittòà al voto.

Si attende per lunedì la definizione dei ruoli, che verranno poi ufficializzati nel corso del primo consiglio comunale, in programma il prossimo 29 giugno alle 10, presso Sala Barbero del Castello degli Acaja.

Stando ai voti, il vicesindaco dovrebbe essere Giorgio Maria Bergesio, che ha preso ben 332 preferenze personali. Ma il senatore rimarrà in consiglio, quasi certamente senza alcuna delega.

Simona Giaccardi, sempre in quota Lega, è rimasta fuori dalla Regione. A Fossano, forte di 165 preferenze, dovrebbe mantenere la presidenza del Consiglio, ruolo per il quale ha competenza ed esperienza.

Chi sarà il vicesindaco? Ancora Giacomo Pellegrino (164 voti), di Forza Italia, oppure Tiziana Airaldi, la più votata di Fratelli d'Italia, con 103 preferenze, in un contesto in cui il partito non ha comunque brillato, doppiato dalla Lega? Appena dopo di lei Toti, cordinatore cittadino di FdI, fermo a 101 voti.

Probabile che resti in Giunta Donatella Rattalino, fedelissima di Tallone, come non è escluso che rivendichi le sue 103 preferenze personali Luca Minozzi di Fossano in Azione oppure i due leghisti Molineris e Bianco, rispettivamente 128 e 117 voti.

I giochi si chiuderanno solo nel weekend.

Questa la composizione del consiglio, per la Maggioranza

sindaco - Dario Tallone

Lega (4 seggi)

Giorgio Maria Bergesio

Simona Giaccardi

Cristian Molineris

Marinella Bianco

Fratelli d'Italia (3 seggi)

Tiziana Airaldi

Danilo Toti

Lauro Ezio Pelazza

Dario Tallone sindaco (1 seggio)

Donatella Rattalino

Forza Italia (1 seggio)

Giacomo Pellegrino

Fossano in azione (1 seggio)

Luca Minozzi