Dopo più di un anno riapre il multisala Fiamma a Cuneo

Cinelandia S.P.A. annuncia la riapertura del proprio multisala di Cuneo Fiamma, in via Antonio Bassignano 34.

I cinema, chiusi da ottobre 2020, avevano potuto riaprire dallo scorso 26 aprile 2021. Ma in molti avevano posticipato la ripartenza, per tante ragioni, tra cui la mancanza di titoli, il contingentamento dei posti o la chiusura dei bar interni.

Lo stesso Cinelandia di Borgo San Dalmazzo aveva posticipato la riapertura al 4 di giugno. Ora annuncia l'apertura del suo secondo multisala in zona.

Giovedì 23 dicembre, riparte infatti la programmazione nelle quattro sale di Cuneo Fiamma con film internazionali e nostrani: House of Gucci, Sing 2, Supereroi, Spider-Man No way home, 7 donne e un mistero.

I biglietti verranno venduti in struttura, ma sarà disponibile anche la prenotazione online - seguendo le indicazioni presenti sul sito: https://www.cinelandia.it/le-nostre-sale/cinema-cuneo.html.

All’ingresso verrà richiesto il Super Green Pass e bisognerà indossare i dispositivi di sicurezza individuale.