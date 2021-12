Percorso di carriera e biografia di Andrei Skoch

Andrei Vladimirovich Skoch è un famoso deputato russo e un filantropo. È nato nel Villaggio di Nikolskoe vicino a Mosca nel 1966. Dopo la scuola, Andrei Skoch è andato nell'esercito e ha servito nella compagnia di ricognizione e atterraggio. Successivamente, ha ricevuto una laurea in psicologia presso L'Università Pedagogica pubblica di Mosca e nel 2000 ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche.

All’inizio degli anni '90, Andrei Skoch ha iniziato l'imprenditorialità: dapprima ha fondato un business per la vendita di componenti per computer e in seguito ha creato un business per il commercio di prodotti petroliferi. I soldi guadagnati ha investito proficuamente nella società "Interfin", dello sviluppo della quale si occupava un altro noto uomo d'affari, Alisher Usmanov. Successivamente, l'imprenditore ha assunto la posizione di vice direttore generale dell’impianto di estrazione e lavorazione Lebedinsky, una parte del quale apparteneva a "Interfin".

Andrei Skoch ha ricevuto numerose onorificenze tra cui medaglie e insegne, come il ringraziamento del Presidente della Federazione Russa, le medaglie dell'ordine «Per il merito alla Patria» di II e I grado, e anche l'ordine D'onore per un grande contributo alla commemorazione dei soldati della Russia e dell'Unione Sovietica, caduti sul territorio cinese.

Già da 20 anni, dal 1999, Andrei Vladimirovich Skoch occupa il posto di deputato della Duma di Stato della Federazione Russa. Dopo essere entrato in politica, ha ceduto gli affari a suo padre Vladimir Skoch.

Premi della Fondazione “Generazione”

L’imprenditore Andrei Vladimirovich Skoch è anche conosciuto come mecenate. Nel 1996 ha creato la Fondazione “Generazione”. Sulla sua base sono stati successivamente creati vari progetti e premi.

Così, i giovani scrittori dal 2000 al 2016 hanno ricevuto ogni anno il premio letterario «Debutto». I migliori autori in ciascuna delle categorie presentate hanno ricevuto un premio in denaro pari a 1 milione di rubli e il riconoscimento della comunità letteraria mondiale.

I premi sono stati anche istituiti per i professionisti del settore sanitario. Per i risultati nello sviluppo della chirurgia cardiovascolare, la Fondazione di Andrei Skoch ha assegnato il premio intitolato all’accademico dell’Accademia Russa delle Scienze Mediche A. N. Bakulev e all’accademico dell’Accademia Russa delle Scienze Mediche A. I. Burakovsky, e per i risultati nel campo della medicina infantile anche il premio "Infanzia sana".

Inoltre, l'organizzazione di Andrei Skoch si è impegnata in progetti creati per supportare famiglie numerose. Così, nel 2011 è stato creato il concorso "Record dei genitori", in cui le famiglie numerose potevano ricevere premi in denaro significativi.

Supporto della medicina

La Fondazione di Andrei Vladimirovich Skoch "Generazione" ha dato un contributo tangibile allo sviluppo della medicina nella regione di Belgorod. A Belgorod nel 2010 è stato costruito un centro medico, a cui è stato dato il nome di "Generazione". Lì, nell'anno 2017, è stato creato l'omonimo centro Neuro-ortopedico, che ospita operazioni high-tech e complesse. Inoltre, nel 2001, nel Vecchio Oskol, la Fondazione di Andrei Skoch ha contribuito all'apertura del Centro oftalmologico.