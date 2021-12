"Un anno fa, con questi numeri e senza vaccinazioni, avremmo avuto un disastro"

Mentre si attende la conferma del passaggio in zona gialla, con il Piemonte diventato rosso nella mappa del contagio europeo, curata settimanalmente dall'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), la situazione degli accessi al Pronto Soccorso di Cuneo non sembra ancora preoccupare.

Sono in aumento, come sono in aumento i ricoveri, ma quello che emerge è che ad essere occupati maggiormente sono i reparti ordinari, mentre restano contenuti i numeri di chi finisce in terapia intensiva.

I casi gravi, per fortuna, non stanno subendo una particolare accelerazione. E, quando ci sono, riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. "Un anno fa, con questa impennata dei contagi e senza vaccinati, avremmo avuto un disastro. I positivi sono tanti, ma per fortuna con sintomi lievi, per lo più gestibili a casa", spiega il direttore del Pronto Soccorso del Santa Croce e Carle di Cuneo, dottor Giuseppe Lauria.

Restano, a rendere complicato il lavoro di accettazione e filtro nel reparto, i tanti codici verdi e bianchi, pari al 70% degli accessi. "Il dato, come già più volte detto, è tornato ai livelli pre Covid. Questi casi andrebbero gestiti dalla medicina territoriale".

Sul Covid un cenno positivo: "I casi sono in grande aumento. Ma per fortuna, oltre al fatto che pochi sono quelli gravi, abbiamo imparato a contenerli e ad affrontarli con armi nuove, evitando al massimo l'aggravarsi della malattia. Questo è positivo, perché significa riuscire a salvare le persone. Non sempre si riesce. Purtroppo, quando si arriva nelle terapie intensive per Covid, statisticamente il 50% non ce la fa".