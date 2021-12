“La spaccatura in maggioranza c'è, ma non l'ho creata io”: scintille in Consiglio a Borgo San Dalmazzo

Quello di mercoledì 22 dicembre è stato un consiglio comunale che ha messo in evidenza tutte le fragilità della maggioranza Beretta a Borgo San Dalmazzo.

Un punto importante come il bilancio di previsione per il 2022 è stato approvato con soli 7 voti a favore, 5 astenuti e un contrario.

Se il voto contrario dell'ex assessore Mauro Fantino era prevedibile, così come l'astensione dei consiglieri di minoranza Piermario Giordano, Marco Bona e Ilda Maccario, ha fatto scalpore la posizione di due esponenti della maggioranza: il capogruppo Francesco Papalia e la consigliera Luisa Agricola. Entrambi astenuti.

Sintomo di un malessere e di movimenti politici in vista delle prossime, imminenti, elezioni comunali?

Lo abbiamo chiesto a Papalia. “Nei confronti del sindaco non c'è nulla, ho piena fiducia in Beretta – dichiara -. Tuttavia non c'è stata una grande condivisione sull'argomento bilancio. E quindi su quel punto mi sono astenuto”.

Ma c'è dell'altro. Papalia, unico candidato borgarino alle elezioni provinciali per la lista “Granda in Azione” (sostenuta dallo stesso sindaco Beretta), non è entrato in consiglio per un pugno di voti, sembra per la mancanza di fiducia di alcuni suoi colleghi di maggioranza. Argomento tirato fuori durante la seduta dal consigliere Piermario Giordano, presidente del Parco Alpi Marittime.

Una ripicca? “Non proprio – risponde Papalia -. Più un campanello d'allarme, un segnale di presenza. Di fatto, Borgo, che è l'ottava sorella, si trova senza un consigliere provinciale. La mia lista è andata bene, sono molto felice per gli eletti, due persone valide (Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino, ndr). Però, facendo la conta dei voti, avrei potuto fare un passo avanti, anche due. Insomma, dove prima c'era fiducia totale nel gruppo, ora approfondirò maggiormente. L'ho fatto anche per destare attenzione di chi non vuole più continuare con questo gruppo”.

La maggioranza è spaccata? “Una spaccatura c'è, ma non l'ho creata io. La naturalezza delle cose vorrebbe che il gruppo andasse avanti, tutti insieme, verso le prossime elezioni con un'unica forte candidatura...”.

Luisa Agricola, l'altra consigliera di maggioranza astenuta, conferma quanto dichiarato da Papalia e non aggiunge altro.

La seduta era presieduta dalla vice sindaco Roberta Robbione, assessore al Bilancio, che sulla vicenda non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il sindaco Gian Paolo Beretta non era presente per motivi di salute, ma minimizza: “Abbiamo previsto un confronto nei prossimi giorni. Ho già sentito i consiglieri Papalia e Agricola. Credo si sia trattato di un momento causato dal nervosismo. Rientrerà tutto”.

Chi, come sempre, non le manda a dire è l'ex assessore Mauro Fantino: “Mai visto un capogruppo astenersi sul bilancio. È clamoroso, siamo proprio alla frutta. Finalmente i nodi vengono al pettine. La maggioranza si spacca, a me risulta che si divideranno in due liste alle comunali”.