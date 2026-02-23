Referendum, doppio appuntamento con il "Comitato Cittadini per il Sì" a Cuneo e Canale

Doppio appuntamento in provincia di Cuneo con il "Comitato nazionale - Cittadini per il Sì", per il referendum costituzionale sulle separazioni delle carriere.
Per "Le ragioni del sì", incontro venerdì 27 febbraio alle 18 presso la Sala Falco della Provincia, in corso Dante 41 a Cuneo.
Introdurrà l'avvocato Daria Bissoni, relatore l'onorevole Enrico Costa.
Lo stesso giorno - venerdì 27 febbraio - ma a Canale, alle ore 20.30, presso l'ex Chiesa della Confraternita di San Giovanni, il "Comitato nazionale - Cittadini per il Sì", spiegherà le ragione di votare Sì al referendum costituzionale sulle separazioni delle carriere, con gli interventi degli avvocati Dora Bissoni e Antonio Francesco Morone. Conclude l'incontro l'onorevole Enrico Costa.