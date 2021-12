E' targata Cuneo la vittoria 'back to back' del The Connaught di Londra come miglior bar del mondo

Non è comune che il premio "World's 50 Best Bars" veda come vincitore lo stesso bar per due anni di fila. Ma è cioè che è successo: anche in questo 2021, infatti, a trionfare è stato il The Connaught Bar di Londra, all’interno dell'omonimo Hotel.



Una vittoria che ha una radice italiana forte - Ago Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Milia, rispettivamente “Director of Mixologist”, “Head Miixologist” e “Deputy Bar Manager” guidano il locale - , ma in cui c'è anche un pizzico di Granda: al Connaught lavora sin dal 2018 il saviglianese classe 1994 Francesco Gaido.



Francesco - già protagonista l'anno scorso di un articolo della nostra rubrica In&Out - , ci spiega che nella gara di quest'anno particolarmente meritevole è stato ritenuto l'originale Martini del locale, preparato in maniera ‘ritualistica’ davanti ai clienti con sapienza e creatività. “Questo riconoscimento – commenta Francesco – conferma la bontà del nostro lavoro volto a mantenere l’attenzione verso la soddisfazione del cliente, incontrarne e superarne le aspettative. Un lavoro di squadra che è stato apprezzato dai giurati”.



Il Connaught, aperto nel 2008 nel Mayfair londinese - indubbiamente uno dei luoghi più eleganti della città - ha affrontato come tutto il mondo le ondate pandemiche degli ultimi due anni. Francesco commenta anche la situazione pandemica: “I contagi non sono mai stati così alti ma la gravità è molto diminuita - ci dice - . Si sta provando a convivere con il virus, vedremo quali saranno a gennaio le decisioni da parte del governo”.



Per ora, insomma, ci si aggrappa alle soddisfazioni personali. Che, alle volte, sono grandi come il vincere il più prestigioso premio internazionale.