Lo spettacolo mozzafiato della Sacra di San Michele con il cielo in fiamme

In tempi remoti vi avrebbero letto oscuri presagi di sangue, invece è stato solo un bellissimo spettacolo.

Dominato dalla Sacra di San Michele, il cielo della Val Susa si è trasformato in una tavolozza infuocata di sfumature. Il rosso e l’arancione hanno incendiato l’aria di questo scorcio di fine febbraio, creando un’atmosfera quasi surreale.

A immortalare l’inedito paesaggio è stato il fotografo torinese Valerio Minato: si vede anche un tappeto di nuvole, a incorniciare uno scenario da cartolina, un religioso inno alla bellezza che da queste parti sa rivelarsi anche nel cuore dell’inverno.