Curiosità | 24 febbraio 2026, 07:30

Lo spettacolo mozzafiato della Sacra di San Michele con il cielo in fiamme

Uno degli scenari più affascinanti di questo scorcio di fine febbraio, immortalato da Valerio Minato

Foto di Valerio Minato

In tempi remoti vi avrebbero letto oscuri presagi di sangue, invece è stato solo un bellissimo spettacolo.

Dominato dalla Sacra di San Michele, il cielo della Val Susa si è trasformato in una tavolozza infuocata di sfumature. Il rosso e l’arancione hanno incendiato l’aria di questo scorcio di fine febbraio, creando un’atmosfera quasi surreale.

A immortalare l’inedito paesaggio è stato il fotografo torinese Valerio Minato: si vede anche un tappeto di nuvole, a incorniciare uno scenario da cartolina, un religioso inno alla bellezza che da queste parti sa rivelarsi anche nel cuore dell’inverno.

Silvia Gullino

