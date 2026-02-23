"Scuola Oltre i Confini", il progetto che apre la V. Caldo di Dronero al territorio

La scuola dell’infanzia e primaria Vittorio Caldo di Dronero guarda al futuro con il progetto “Scuola Oltre i Confini”, reso possibile grazie al progetto presentato per il bando CRC “Invento! Scuole che cambiano”. Un progetto triennale che punta a costruire una scuola sempre più aperta, diffusa e connessa al territorio, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni educativi e organizzativi delle famiglie.

Il progetto ha già preso avvio in questo anno scolastico con momenti di formazione dei docenti e con i primi laboratori in collaborazione con i commercianti e le realtà locali, per avvicinare i bambini ai mestieri, alla vita del paese e alle risorse del territorio. Parallelamente, la scuola, insieme ai partner di progetto (Comune di Dronero, Dronero Cult, AFP, Espaci Occitan, Santibriganti, Il Bottegone, Museo Mallé ) stanno lavorando per concretizzare le nuove proposte educative che entreranno, probabilmente, a regime dal prossimo anno scolastico, grazie al contributo della Fondazione CRC e alla collaborazione della rete territoriale.

Tra queste si attiverà l’OltreScuola, un servizio educativo per tutte le famiglie della scuola dell’infanzia e primaria che richiederà un piccolo contributo partecipativo annuale.

Per la scuola dell’infanzia si sta lavorando per creare un servizio di mensa promiscua: a pagamento o con il pranzo portato da casa, in un ambiente sereno, accogliente e stimolante oppure con la possibilità di rientrare in orario pomeridiano grazie alla navetta gratuita in partenza da Oltre Maira.

All’interno del progetto la scuola dell’infanzia offrirà la presenza di una logopedista qualificata che osserverà i bambini e lavorerà con loro in piccoli gruppi o individualmente con particolare attenzione ai disturbi di pronuncia e alle difficoltà linguistiche.

Per la scuola primaria il lunedì, il mercoledì e il giovedì ci sarà orario scolastico regolare con rientro pomeridiano; il martedì e il venerdì i pomeriggi saranno dedicati all’aiuto compiti, allo studio assistito e a laboratori creativi, espressivi e sul territorio, fino alle 16.30 circa, con la presenza di educatori qualificati.

Anche per la primaria si sta definendo il nuovo assetto orario, che verrà comunicato alle famiglie una volta completata la fase organizzativa.

Le attività di OltreScuola vengono proposte grazie al sostegno del bando della Fondazione CRC e alla collaborazione dei partner del progetto, con l’obiettivo di garantire pari opportunità educative e un servizio accessibile a tutte le famiglie.

“Scuola Oltre i Confini” rafforza così il ruolo della scuola di Oltre Maira come vero e proprio presidio educativo e sociale, capace di innovare, includere e crescere insieme al territorio.