Il Carnevale della Famija Albeisa porta un sorriso ai piccoli pazienti di Verduno

Sabato 21 febbraio, il “Carnevale benefico” della Famija Albeisa, si è trasferito all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Le maschere Lasagnon, Ciuciabarlet (albese) e quelle di Vercelli (Barone Carlo Vicario di Sant’Agabio e Baronessa Paola Carcano), si sono recate in visita al Reparto di Pediatria, portando un messaggio di gioia per i piccoli degenti e di ringraziamento al Personale Sanitario.

Nel pomeriggio , ad Alba, si è svolto il tradizionale “BALLO DEI BIMBI”; la filosofia della Famija Albeisa é quella di “non lasciare indietro nessuno”. Per questo motivo, le Maschere, dopo aver visitato Scuole Materne, Case di Riposo, hanno voluto incontrare i bimbi impossibilitati a partecipare a queste giornate di festa. “Un sorriso” é un toccasana, una cosa che scalda il cuore ed un ricordo da conservare.