Buon Natale da Haiti, Padre Miraglio: “Grazie all'aiuto dell'Italia” [VIDEO]

"Vi auguro un sereno e santo Natale e un buon 2022!” È l'augurio che ci arriva direttamente da Haiti. Ce lo ha inviato Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo, da 16 anni in missione sull'isola. Mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

“Il 2021 è stato un anno molto difficile per Haiti. Prima la grandi manifestazioni di piazza, poi l'uccisione del presidente, il terremoto e la violenza in strada. Per noi è stata l'occasione di far sentire la vicinanza a poveri, malati, bambini e anziani, tutti coloro che portano il peso della sofferenza. Siamo stati in mille modi al loro fianco attraverso la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità, sostegno scolastico e cliniche mobili. Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto dell'Italia attraverso Madian Orizzonti onlus”, ha dichiarato Padre Massimo.