Cherasco, riaperta la Provinciale 661 dopo il recupero di un autoarticolato

E’ stata ripristinata da pochi minuti la circolazione stradale lungo il tratto della Provinciale 661 chiuso da questo da questa mattina, mercoledì 17 giugno, per il recupero di un autoarticolato finito fuori strada nel pomeriggio di ieri.

Grazie all’opera di un’autogru l’autoarticolato è stato riportato sulla carreggiata, dopodiché si è provveduto al recupero del carico di acqua minerale che si era rovesciato in un noccioleto.

Negli scorsi minuti la comunicazione della Polizia Locale di Cherasco sulla riapertura del tratto stradale.