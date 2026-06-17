Saluzzo, la nuova caserma della Polstrada realizzata tramite un project financing

Prosegue l’iter di realizzazione della nuova sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo, intervento nato nell’ambito di un project financing attualmente in fase di esecuzione.

Nella mattinata di lunedì 15 giugno si è svolto un sopralluogo presso il cantiere alla presenza del sindaco della Città di Saluzzo Franco Demaria e del responsabile dell’Ufficio tecnico Flavio Tallone, del direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato e di parte del suo personale tecnico, oltre al comandante del Distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e all’approfondimento degli aspetti tecnici e funzionali della futura sede, che consentirà di dotare il Distaccamento di Polizia di spazi più moderni, efficienti e pienamente rispondenti alle esigenze operative del servizio.

La progettualità, frutto di un innovativo partenariato tra pubblico e privato, è stata realizzata tramite una procedura che assicura economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in sinergia tra Comune di Saluzzo e Polizia di Stato.

Il project financing rappresenta una modalità veloce ed efficace per realizzare opere pubbliche strategiche, consentendo l’edificazione del nuovo fabbricato in tempi contenuti e al contempo garantendo continuità nella conservazione dello stesso attraverso le future opere di manutenzione straordinaria.

Il direttore del Servizio Tecnico Logistico di Torino: “Siamo molto contenti di questa innovativa progettualità che permetterà alla Polizia Stradale di lasciare, in tempi brevi, la vecchia sede, poco funzionale per la ricezione del pubblico ed inadeguata sotto il profilo di sicurezza, per stabilirsi tra poco più di un anno presso un nuovo edificio ubicato in posizione strategica per l’accessibilità alla rete viaria e performate sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale. Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per aver accettato questa sfida che contribuirà ad incrementare la sicurezza e dare prestigio alla città di Saluzzo.”

L’avanzamento del cantiere conferma la volontà condivisa di proseguire il percorso intrapreso, con l’obiettivo di giungere nei tempi previsti al completamento della nuova sede, destinata a costituire un punto di riferimento qualificato per la Polizia Stradale e per l’intera comunità saluzzese.

Il cantiere prosegue senza intoppi e salvo imprevisti, sarà terminato entro il 2027. I lavori erano stati avviati ad inizio gennaio. Il progetto prevede due piani fuori terra, per una superficie di 463 metri quadrati. La struttura sarà composta da due maniche rettangolari perpendicolari, collegate da un vano scala che riporterà su due lati la scritta “Polizia”. Sul fronte, verso l’ingresso di via Alessi, è previsto un piazzale a parcheggio, mentre sul retro e su un lato troveranno spazio delle aree verdi.

Il Comune di Saluzzo da anni sta portando avanti un programma di recupero e riuso dell’area ex “Filippi”, fino agli Anni ‘80 del 900 utilizzato come deposito dell’Esercito e passato a Saluzzo grazie al “federalismo demaniale”.

Nello stesso perimetro sono già stati realizzati il magazzino comunale, il magazzino ed i nuovi uffici della Provincia e la nuova sede della Protezione civile.

L’Amministrazione civica ha deciso di usare il “partenariato pubblico privato” che è stato aggiudicato alla ditta “Cosal” di cui il legale rappresentante è Giorgio Camisassi dello studio “Sting”. L’intesa prevede la realizzazione della nuova sede della Polizia stradale insieme ad altri edifici residenziali e una nuova viabilità a servizio della zona.

«In qualità di progettista, direttore dei lavori nonché in rappresentanza della società promotrice del progetto di project financing – dice Camisassi -, posso dichiarare con soddisfazione che le strutture del nuovo distaccamento della Stradale sono terminate. Abbiamo iniziato le murature esterne ed interne e se non dovessero sorgere intoppi l’edificio dovrebbe essere terminato fra circa un anno cioè con 8/10 mesi di anticipo rispetto la data di impegno sottoscritto. Tutto ciò anche e soprattutto per merito dei titolari e delle maestranze dell’impresa edile Tevino e Demichelis di Revello, degli elettricisti Perlo e Fraire di Saluzzo, degli impiantisti termo meccanici e idraulici Tecnoimpianti Demichelis e Bersia di torre San Giorgio. Tutte aziende del territorio, come noi progettisti e promotori, che hanno dimostrato e dimostrano ogni giorno col loro impegno l’interesse per Saluzzo».

Altrettanta soddisfazione traspare dalle parole del Sindaco: “Anche questo progetto, che si avvia alla fase finale, è frutto del lavoro di tanti: la pianificazione del piano regolatore dei sindaci Quaglia e Allemano, le felice intuizione del partenariato pubblico privato di Mauro Calderoni e la fase realizzativa coordinata dalla Vice Sindaca e assessore ai lavori pubblici Francesca Neberti. Un altro grande risultato per la Città, dopo la ristrutturazione e la costruzione di una nuova ala della Caserma dei Carabinieri, la nuova Caserma della Finanza. Questo percorso testimonia anche la grande attenzione che Saluzzo ha per le Forze dell’ordine. E mentre si lavora sulla caserma della Polizia, già si pensa alle ristrutturazione di Palazzo Italia che sarà la nuova sede degli uffici ASL”.