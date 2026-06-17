Teatro “G. Busca” di Alba: la stagione invernale regala grandi numeri

La stagione invernale del Teatro Sociale "G. Busca" di Alba si è conclusa registrando un bilancio decisamente positivo: i 23 spettacoli in cartellone hanno saputo attrarre e conquistare oltre diecimila spettatori.

Tutto esaurito per: la profonda rilettura classica della Lisistrata, l'ironia tagliente di Condominio mon amour, l'emozione profonda de La mia vita raccontata male, la genialità irresistibile del Tuttorial degli Oblivion, il coinvolgimento di Cena con sorpresa, il calore per il teatro dialettale di Luna Park e l'entusiasmo della recita serale di Romeo & Juliet.

La stagione, molto gradita sia dal pubblico di affezionati, che dai nuovi spettatori, si è conclusa nel segno delle nuove generazioni, grazie alla serata dedicata al memorial "Il dono di un sorriso" (in ricordo di Fiorenza Gabiati), appuntamento conclusivo della 26ª edizione del festival "Il Teatro dei Ragazzi".

La rassegna di teatro studentesco, dedicata ai giovani attori, ha visto le scuole del territorio alternarsi sul palcoscenico con 18 recite, riscuotendo la partecipazione entusiasta di oltre 250 ragazzi e un passaggio record di più di 9.000 spettatori complessivi tra le varie rassegne educational.

Numerosi gli “affitti sala”, che hanno visto compagnie e organizzatori di eventi scegliere il Teatro di Alba per il prestigio e la versatilità, disponendo di due sale prospicienti ad un unico palco, caratteristica che offre spunti artistici particolarmente ricercati.

Commenta l’assessore Caterina Pasini: «Numeri e gradimento confermano il successo del Teatro Busca, regalandoci una profonda soddisfazione per i traguardi raggiunti. Ringrazio i dirigenti del Comune di Alba, Cristina Carmilla e Fabio Curti, e la Ripartizione Cultura e Turismo per la professionalità e la dedizione nel portare avanti l’attività culturale svolta dal nostro Teatro. Calato il sipario sulla stagione invernale, l'attenzione si sposta ora sul cartellone estivo, con gli spettacoli nell’arena all’aperto “Guido Sacerdote”. Siamo pronti a sorprendere il pubblico che resterà in città con proposte imperdibili».