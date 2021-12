Morta la donna coinvolta nell'incidente a Farigliano sulla Fondovalle

Un tragico incidente quello avvenuto nella mattina di Natale a Farigliano poco dopo il ponte sul Tanaro lungo la strada provinciale 9 nei pressi di Vallauri Autoriparazioni.

Nel sinistro coinvolta solo una vettura: la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Stando alle prime informazioni l'auto si sarebbe schiantata contro il cancello di un'abitazione. Due i feriti a seguito dell'incidente tra cui una donna trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Croce di Cuneo in gravi condizioni.

Nelle ore successive le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per la messa in sicurezza del veicolo del vigili del fuoco permanenti di Mondovì e i volontari di Dogliani, veicolo poi rimosso dalla carreggiata dal soccorso stradale.

In loco per i rilievi del caso e la gestione del traffico la compagnia dei carabinieri del comando di Fossano. La strada è stata bloccata per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.



Articolo in aggiornamento.