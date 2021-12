La festività di Santo Stefano ai musei di Robilante

A Robilante il passaggio di Babbo Natale si prolungherà anche il giorno di Santo Stefano, quando farà visita al Museo della Fisarmonica, Mu.S.Com Museo del Suono e alla mostra ferroviaria e trenini in scala presso la sede del Ferroclub Cuneese.



I musei, tutti siti nel centro storico del paese, saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.



Si ricorda che sarà necessario esibire il green pass e, al fine di garantire il distanziamento tra persone, è stato individuato il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali (8 al Museo della Fisarmonica e alla Mostra Ferroclub Cunnese, 5 al Mu.S.Com). E’ pertanto consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti per Museo Fisarmonica e la Mostra Ferroclub Cuneese, un’ora per Mu.s.com).



Durante la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti



Museo della Fisarmonica:

museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394.



Mu.S.com:

Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673.



Mostra Ferroclub Cuneese (ingresso a offerta libera):

3339149173.



Per ulteriori informazioni:

www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”)