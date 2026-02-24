 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 febbraio 2026, 20:06

A Carassone in scena "Radio Acli", uno spettacolo dedicato alle storie di resilienza femminile

Appuntamento domani, mercoledì 25 febbraio alle 20.45, presso il circolo. Ingresso gratuito

A Carassone in scena &quot;Radio Acli&quot;, uno spettacolo dedicato alle storie di resilienza femminile

Il Circolo Acli di Carassone propone per mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.45, un appuntamento culturale aperto alla comunità presso il salone parrocchiale di Mondovì

Lo spettacolo si intitola “Radio Acli” e porterà in scena storie di resilienza femminile. La storia è ambientata in uno studio radiofonico. 

Quattro storie di donne prendono forma grazie a un linguaggio multidisciplinare che unisce video, racconti, inserti pubblicitari e momenti musicali, costruendo un racconto coinvolgente e contemporaneo.

A dare voce e ritmo allo spettacolo sarà anche la musica dal vivo del gruppo vocale femminile Playadies, che accompagna e arricchisce la narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e partecipata.

L’ingresso è gratuito.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium