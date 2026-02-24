A Carassone in scena "Radio Acli", uno spettacolo dedicato alle storie di resilienza femminile

Il Circolo Acli di Carassone propone per mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.45, un appuntamento culturale aperto alla comunità presso il salone parrocchiale di Mondovì.

Lo spettacolo si intitola “Radio Acli” e porterà in scena storie di resilienza femminile. La storia è ambientata in uno studio radiofonico.

Quattro storie di donne prendono forma grazie a un linguaggio multidisciplinare che unisce video, racconti, inserti pubblicitari e momenti musicali, costruendo un racconto coinvolgente e contemporaneo.

A dare voce e ritmo allo spettacolo sarà anche la musica dal vivo del gruppo vocale femminile Playadies, che accompagna e arricchisce la narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e partecipata.

L’ingresso è gratuito.