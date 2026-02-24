“La fiaba sonora”: in biblioteca a Villanova Mondovì un laboratorio musicale per bambini

Un pomeriggio all’insegna della fantasia, del racconto e della musica attende i più piccoli a Villanova Mondovì. Sabato 28 febbraio, alle 15.30, la biblioteca cittadina ospiterà “La fiaba sonora”, un’attività di sonorizzazione di un racconto ideata e condotta da Elena Griseri.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni e propone un’esperienza laboratoriale che unisce narrazione e musica. A partire dall’ascolto di una storia semplice, i partecipanti saranno guidati a individuare suggestioni sonore e ritmi, trasformandoli in un’attività musicale condivisa.

Attraverso l’uso di oggetti di uso comune e la costruzione di semplici strumenti musicali, i bambini daranno vita a una vera e propria piccola orchestra, sperimentando suoni, timbri e dinamiche in modo creativo e giocoso. Un percorso pensato per stimolare l’ascolto, l’espressione e la collaborazione, rendendo i più piccoli protagonisti attivi del racconto.

L’evento si svolge in biblioteca a Villanova Mondovì ed è realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Monregalese, il progetto Nati per Leggere e la Cooperativa Caracol.



Per prenotare l'evento "fiabe sonore" del 28/02/2026 si potrà inviare una email all'indirizzo :

biblioteca@comune.villanova-mondovi.cn.it

Oppure telefonare al 0174698151, interno 4.

Oppure passare direttamente in biblioteca negli orari di apertura.