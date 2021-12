Automatizzare processi, quanto è utile alle aziende di oggi

L’organizzazione è il fondamento di ogni azienda che si rispetti. Negli ultimi mesi, anche la pubblica amministrazione e gli uffici comunali si sono resi conto della necessità di essere più efficienti e pertanto più organizzati. Soprattutto da quando lo smart working si è trasformato da un privilegio a una necessità, avere un gestionale in grado di mettere in comunicazione più reparti diversi della stessa azienda, ma anche più dipendenti dello stesso reparto, è diventato di fondamentale importanza.

Ogni settore produttivo ha il suo gestionale. Negli ultimi anni è nato web.procedures.cloud una piattaforma di organizzazione aziendale utile pratica e soprattutto conveniente, che si rivolge alle seguenti categorie:

a. Commercialisti, hanno la possibilità di gestire gli adempimenti civilistici e fiscali

b. Avvocati, possono gestire sia le pratiche che organizzare (e tenere sotto controllo) le udienze

c. Ingegneri e Architetti, possono gestire i progetti, i clienti e le scadenze dei permessi o delle documentazioni

d. Imprese edili, per la gestione dei cantieri.

Quali sono i vantaggi di avere un gestionale aziendale

Con pochissimi passaggi è possibile tenere sotto controllo i processi produttivi dell’azienda. Non solo ma tramite il gestionale di web.procedures.cloud è possibile avere sotto controllo documenti, processi produttivi, scadenzario…tutte quelle attività che i collaboratori di solito si scambiano tramite mail o gruppi di chat. Attendere che arrivi una mail, oppure andare a contattare un collega per una pratica, è un dispendio di tempo che oggi le aziende non possono più permettersi. Il tempo è diventato prezioso, soprattutto per la produttività e, per agevolare proprio la produzione, sono nate piattaforme di organizzazione del lavoro facilmente accessibili. Infatti il sito di web.procedures.cloud dà la possibilità di gestire le pratiche di qualsiasi genere e in ogni momento organizzandole in questo modo:

Attività da svolgere ed attribuire ad un componente del team (collaboratore)

ed attribuire ad un componente del team (collaboratore) Anagrafiche dei soggetti che hanno inerenza nel progetto, pratica…

dei soggetti che hanno inerenza nel progetto, pratica… Documenti : i file possono essere depositati in un repository a scelta (Cubbit / GDrive / Dropbox / Alfresco ecm / HD locale / VPN / VTiger cmr)

: i file possono essere depositati in un repository a scelta (Cubbit / GDrive / Dropbox / Alfresco ecm / HD locale / VPN / VTiger cmr) Utenti: possono essere definiti SuperAdmin, Admin, Utente, Collaboratore esterno e Visualizzatore, ognuno con le proprie caratteristiche di utilizzo del sistema in funzione delle varie necessità, con collegamento al proprio Google Calendar per le attività personali

Perché scegliere web.procedures.cloud

Scegliere web.procedures.cloud è conveniente per diversi motivi. Solitamente questa tipologia di piattaforme e gestionali, costano molto e vengono utilizzati al 20% massimo delle loro potenzialità. Molto spesso bisogna affidarsi ad un tecnico che risolva le problematiche di back office di un portale simile e non sempre queste figure professionali sono tempestive nella risoluzione del problema. web.procedures.cloud è on line e ogni intervento può essere fatto da remoto. In più sul sito web si possono trovare anche dei video gratuiti che spiegano le funzionalità basi della piattaforma cloud. Se vuoi sapere come automatizzare i processi su web.procedures.cloud trovi maggiori informazioni.

Come se queste caratteristiche non bastassero, web.procedures.cloud è competitiva anche dal punto di vista economico, perché il primo prezzo che l’azienda propone è di 10€ al mese. Con questa cifra si possono tenere sotto controllo tutti i processi produttivi dello studio o dell’azienda che lo utilizza, perché si hanno accesso a quattro funzioni produttive. Esistono altre versioni:

a. Personale, da 40€ al mese

b. Base, da 120€. Se poi vogliamo aggiungere più utenti, si ha la base per 4 utenti a 350€ e la base a 6 utenti a 600€ per 12 mesi;

c. Professional 10 utenti a 1200€ per 12 mesi;

d. Team 20 utenti a 2000€ per 12 mesi.

Esiste anche la possibilità di avere una formula personalizzata, basta semplicemente compilare il form presente sul sito web per essere contattati.

Grazie a web.procedures.cloud, un dipendente o un socio non avranno più problemi a organizzare il lavoro all’interno di uno studio.