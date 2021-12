L'Ospedale Civile di Busca ha salutato il Natale con un pranzo per ospiti e parenti

L’Ospedale Civile di Busca Azienda pubblica alla persona ha organizzato il 24 dicembre un pranzo tra gli ospiti della struttura ed i parenti.



Un momento conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale in un periodo certamente difficile, ma che è stato molto apprezzato dagli ospiti e dalle famiglie che hanno potuto ricongiungersi in un refettorio montato per l’occasione.



“Voglio ringraziare il Direttore Carla Fusta - spiega il Presidente Tommaso Alfieri anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione - e tutto il personale che si sono adoperati in un’organizzazione non semplice. Tutto si è svolto nel rispetto delle normative anti-Covid, sia per quanto riguarda il distanziamento, sia per i controlli del green pass. Sono stati poi effettuati i tamponi a dipendenti, ospiti e parenti, proprio per agire nella massima sicurezza. Al momento la situazione presso la nostra struttura è tranquilla, e ci auguriamo che rimanga tale anche in futuro. Colgo l’occasione per ringraziare il personale sociosanitario che in questo periodo difficilissimo ha lavorato con spirito di abnegazione e sacrificio”.