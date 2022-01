Nuovo digitale: da oggi cambiano le frequenze tv per i canali Rai, Cielo, Tv8 e SkyTg24

A partire da oggi, lunedì 3 gennaio, sono diverse le regioni del nord Italia in cui i cittadini dovranno risintonizzare i canali tv per poter continuare a vedere i programmi Rai e TV8, Cielo e SkyTg24. Come anticipato negli scorsi mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha previsto la riorganizzazione delle frequenze: questo significa che gli utenti, a partire da oggi, dovranno risintonizzare i canali sul proprio apparecchio tv in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano.

Molti tv faranno la risintonizzazione in automatico, per altri sarà necessario procedere manualmente.

Le modifiche avverranno in varie fasi. Gli utenti, ad eccezione di quelli coinvolti il primo giorno, dovranno effettuare una doppia sintonizzazione: la prima in corrispondenza del cambio di frequenze RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews 24) e le programmazioni regionali, come da calendario riportato di seguito, e una seconda in occasione del cambio frequenza delle altre emittenti.

• Dal 3 gennaio 2022 in Valle D’Aosta

• Dal 4 gennaio in Sardegna

• Dal 10 gennaio in Piemonte

• Dal 20 gennaio in Lombardia

• Dal 10 febbraio in Trentino-Alto Adige

• Dal 24 febbraio in Veneto

• Dal 1° marzo in Friuli-Venezia Giulia

• Dal 2 marzo in Emilia-Romagna