Per la 78^ volta Peveragno celebra i suoi 'XXX Martiri'

Domenica 9 gennaio Peveragno si riunirà per celebrare, per la 78^ volta, l'eccidio di piazza della Paschetta.



Alla celebrazione saranno presenti, come ogni anno, le autorità del territorio locale e provinciale. Ci si ritroverà alle 9.30 in piazza Toselli per poi partire in corteo verso piazza XXX Martiri - ex piazza Paschetta - alle 9.45; la cerimonia di deposizione della corona di fiori e gli interventi delle autorità avranno spazio dalle 10 alle 10.45, quando il corteo si sposterà verso piazza Santa Maria e la chiesa. Alle 11, la celebrazione della Santa Messa.



L'amministrazione comunale ha invitato a partecipare l'intera cittadinanza. Sarà richiesta la mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza.