Nel 2021 tre nuovi nati nel piccolo comune Cigliè, che conta 185 residenti

La nascita di un bambino è sempre un motivo gioia, ma lo è ancora di più quando avviene in un piccolo comune come quello di Cigliè che conta 185 residenti e dove non erano più arrivate cicogne dal 2018.

Nell'anno che si è appena concluso sono tre i bambini nati da tre giovani coppie che risiedono nel borgo della langa monregalese, dove tutto è a misura di bambino e si può ancora assaporare il profumo delle piccole cose.

Nel 2021 Cigliè conta tre nuovi piccoli cittadini: Pietro per gioia di mamma Elisa e papà Gianluca, Agnese di mamma Alessandra e papà Fabrizio e Dominick accolto da mamma Monica e papà Daniele.

"Il nostro è un piccolissimo paese" - commenta il sindaco, Adriano Ferrero - "però ci sono ancora dei giovani che decidono di vivere qui e dove i bambini possono giocare in piazza e per strada a pallone. Una piccola realtà a misura d'uomo. La nascita di un bambino è sempre un momento di gioia, di emozione e lo è ancora di più a Cigliè, qui la gioia è tre volte più immensa. Congratulazioni vivissime ai neo genitori ed un augurio di benvenuto a Pietro, Agnese e Dominick che nel 2021 hanno deciso di fare parte della nostra comunità. Condivido con tutti una frase di Paulo Coelho.: "Un bambino può sempre insegnare ad un adulto tre cose...ad essere contento senza motivo, ad essere sempre occupato in qualche cosa ed a pretendere ogni cosa con ogni sua forza ciò che desidera".