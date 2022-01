Alba perde altri 45 residenti. Calano ancora i nati, appena 182 negli ultimi dodici mesi

Via Maestra (foto di Barbara Guazzone)

Il Comune di Alba ha una popolazione residente di 31.300 abitanti: 14.829 maschi e 16.471 femmine. Secondo i dati estrapolati dal data base comunale al 31 dicembre 2021, la popolazione residente è infatti diminuita di 45 unità rispetto al 1° gennaio 2021, quando era di 31.345.

Lo scorso anno il calo era stato di 251 abitanti. Si tratta di una diminuzione percentuale irrilevante (0,14%, contro lo 0,79% dello scorso anno), ma che conferma la tendenza inaugurata alla fine del 2020, primo anno di calo dopo almeno un settennato di continua crescita nella popolazione complessiva sotto le cento torri, sino al picco dei +66 residenti del 2019.



I minori di 18 anni sono 4.599, gli ultra 65enni sono 7.680, gli ultra novantenni sono 558, i residenti che festeggeranno 100 anni nel 2022 (nati nell’anno 1922) sono 10, gli anziani ultra centenari (nati prima del 1922) sono 7.



NUOVI NATI ANCORA IN CALO

Nel 2021 sono nati 182 bambini residenti: 90 maschi e 92 femmine. Di questi, 34 sono bimbi nati da genitori stranieri che hanno avuto 14 maschi e 20 femmine. Nel 2020 le nascite erano state 214 (48 stranieri), l’anno prima 223.

I residenti morti sono stati 428: 221 uomini e 207 donne, 9 gli stranieri. Si tratta di 8 decessi in meno rispetto all’anno scorso, quando erano stati 436, allora con una crescita del 24,5% sull’anno precedente. Nel 2018 erano stati 335 e nel 2019 350.





STRANIERI IN LIEVE CRESCITA DOPO TRE ANNI DI STALLO

Gli stranieri residenti sono 3.767, 1.712 maschi e 2.055 femmine. I minori sotto i 18 anni sono 764, mentre gli ultra65enni sono 159. Rispetto all’anno precedente, la popolazione straniera è aumentata di 81 unità. Infatti, al 31 dicembre 2020 era 3.686. Un incremento che arrivano dopo un 2020 di sostanziale stabilità e un biennio precedente nel quale questo indicatore aveva fatto registrare il segno "meno" (a inizio 2018 erano 3.806). Gli immigrati presenti ad Alba provengono soprattutto da Romania (1.403), Marocco (459), Albania (424), Macedonia del Nord (150) e Bulgaria (163).





IN RIPRESA I MATRIMONI

Per quanto riguarda lo stato civile, durante l’anno 2021 in città sono stati celebrati 83 matrimoni. Di questi, 55 sono stati matrimoni solo con rito civile, il rimanente 28 con cerimonia religiosa. Si intravvede quindi una ripresa rispetto a un 2020 nel quale, evidentemente per effetto del lockdown, furono erano stati celebrati 57 matrimoni (52 con rito civile e 5 con cerimonia religiosa), mentre nel 2019 erano stati 100 e nel 2018 ottanta.

Nell’arco del 2021 ad Alba sono state celebrate 3 unioni civili (2 lo scorso anno, contro l’una soltanto del 2019 e le 5 del 2018).

Mentre le persone che hanno avuto la cittadinanza italiana nel Comune di Alba sono state 82.